Detenido uno de los encapuchados que intentó robar en casa de una mujer de Guargacho (Tenerife)

El acusado de robo con violencia en grado de tentativa es un joven de 19 años. Los hechos tuvieron lugar hace unos meses cuando trataron de asaltar por la fuerza a una mujer en su propia casa. Tuvieron que huir debido a los gritos de la víctima.

Carlos Martín

Madrid |

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 19 años acusado de ser uno de los dos encapuchados que asaltaron a una mujer en su casa de Guargacho, en el municipio de San Miguel (Tenerife). Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron hace unos meses, cuando estos dos individuos llamaron al timbre, la mujer abrió y estos, con la cara tapada, se abalanzaron sobre ella de forma violenta. Uno de ellos la retuvo por la fuerza, mientras que el otro accedió a la vivienda con la presunta intención de robar, pero debido a los gritos de la mujer tuvieron que huir de la casa.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el Área de Investigación de Granadilla de Abona se hizo cargo de la investigación y gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene instaladas la casa, se pudo proceder a la identificación, localización y detención del joven al que se le ha imputado un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona. Del mismo modo, la investigación para dar con el segundo implicado sigue estando abierta.

