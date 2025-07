Detenido un repartidor en Madrid por agresión sexual a dos niñas de ocho y cuatro años

Todo comenzó el pasado domingo, poco antes de las dos de la tarde, cuando un repartidor de paquetería de 27 años, de nacionalidad colombiana, fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de agredir sexualmente a dos niñas de ocho y cuatro años en el interior del portal de un edificio.

Los hechos ocurrieron cuando el sospechoso accedió al recinto residencial durante su ruta de entrega. Allí se encontró a las dos menores jugando en los soportales. Según fuentes policiales, el hombre se dirigió a ellas con la excusa de necesitar ayuda con unos paquetes y los atrajo hacia el interior del portal ofreciéndoles caramelos.

"Lo empujé y lo tiré al suelo"

Una vez dentro, el repartidor comenzó´a hacer preguntas de contenido sexual y les pidió que se bajaran los pantalones. Según las primeras informaciones, llegó a realizar tocamientos a una de ellas y habría agredido sexualmente a otra. No obstante, un portavoz del SUMMA 112 aclaró más tarde que "no hubo penetración, no se produjo una violación consumada".

Las niñas fueron hospitalizadas

Tras el aviso, efectivos del Grupo de Atención a los Ciudadanos (GAC) y del Grupo de Respuesta Operativa (GOR) se desplazaron al lugar y formalizaron la detención. Las menores fueron asistidas inicialmente por los sanitarios del SUMMA 112 y trasladadas a un hospital junto a sus familias. La madre de una de ellas recibió atención psicológica por el impacto emocional sufrido.

El detenido fue puesto en manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), encargada de la investigación, y pasó a disposición judicial al día siguiente. La jueza del Juzgado de Instrucción número 23 decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual, una calificación que podría variar conforme avancen las diligencias.

Investigación en curso

La Policía ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la urbanización y continúa recabando testimonios entre los residentes. Por el momento, se desconoce si el repartidor tiene antecedentes penales. El caso ha sido derivado al Juzgado de Instrucción número 14, que continuará con la investigación.