Detenido un hombre en Palma (Mallorca) que poseía más de 31.000 archivos de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Palma (Mallorca) a un hombre acusado de un presunto delito de corrupción de menores. El detenido tenía y distribuía material audiovisual pornográfico infantil y las investigaciones han podido constatar que estaba conectado a más de 31.000 archivos ilícitos de este tipo.

Según ha informado la Jefatura de Baleares en una nota de prensa, las pesquisas comenzaron cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid pidió la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma. Esto se debe a que, gracias al ciberpatrullaje que periódicamente realiza el grupo de Protección al Menor de Madrid,se había detectado el delito.

Concretamente, y tal y como detalla el texto, los agentes detectaron el intercambio de archivos mediante redes 'Peer to peer' -estas permiten la conexión de usuario de todo el mundo y el envío de casi cualquier tipo de archivo-. Al finalizar el análisis de toda la información, se pudo constatar que el hombre apresado habría sido el autor de la subida a la red de los materiales pedófilos. Además, los agentes se cercioraron de que había realizado numerosas descargas durante meses, lo que le hizo estar relacionado con hasta 31.000 archivos audiovisuales.

El pasado martes y previa autorización judicial, la Policía Nacional procedió al registro de su domicilio y a la posterior detención del individuo, acusado de un presunto delito de corrupción de menores. Al revisar sus dispositivos electrónicos, los policías comprobaron que contenían hasta 675 carpetas de diferentes tipos de material.