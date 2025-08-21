Detenido un octogenario por conducir cuatro veces en sentido contrario en el mismo día

El pasado jueves 14 de agosto un hombre de 81 años estuvo conduciendo en sentido contrario por cuatro carreteras distintas, justo el día que comenzaba el dispositivo especial de tráfico para el puente de la Asunción por la operación salida.

Este martes la Guardia Civil le ha detenido acusándole como presunto autor de cuatro delitos de conducción temeraria y ha sido propuesto para la pérdida de aptitudes psicofísicas para la conducción, según ha informado este jueves la Comandancia de Madrid de la Dirección General de la Guardia Civil, esto podría provocar la pérdida de su carné de conducir.

Fue durante el inicio de la operación salida cuando el detenido, a mediodía, se dio la vuelta en el peaje de la carretera M-12 y se incorporóa la M-11 por la que circuló 3,5 kilómetros en sentido contrario provocando un accidente contra otro vehículo. No contento con eso, ese mismo día, unas horas más tarde, a las 18:25 horas, volvió a circular en sentido contrario, esta vez por la autovía de Extremadura (A-5). En esta segunda conducción provocó la salida de la vía de un vehículo que circulaba correctamente y dejando dos heridos leves.

Una hora más tarde, el detenido se desplazó por la autovía A-6 por los carriles sentido a A Coruña, pero en dirección Madrid, esta vez, afortunadamente, sin provocar ningún accidente de tráfico. El hombre, de Madrid, no tenía antecedentes penales y se desconoce su estado durante la conducción.

Lo que se entiende como "conducción temeraria" en el Código Penal, incluye aquellas acciones que ponen en grave peligro la vida o la integridad de las personas, sin necesidad de que se produzca un accidente. La Ley de Seguridad Vial sanciona estos actos con una multa de hasta 500 euros, quedará por resolver si se le aplicará una multa conjunta por sus acciones o cada una por separado.