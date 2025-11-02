VIOLENCIA MACHISTA

Detenido el novio de la joven que recibió un disparo en la cara en Leganés

El detenido ha explicado que se encontraron el arma en la calle y esta se disparó accidentalmente mientras la manipulaban. Cuando llegaron los servicios de emergencia, se encontraron a la joven herida sola y tirada en el suelo.

Herida grave una joven tras recibir un disparo en la cara en Leganés

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Los servicios de emergencias en el lugar donde fue encontrada la joven con una herida de un disparo en la cara | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que este sábado recibió un disparo en la cara en Leganés (Madrid) e investiga un posible delito de violencia machista, aunque el arrestado ha explicado que ambos encontraron un arma en la calle y esta se disparó mientras la manipulaban.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que este joven, de 20 años, fue detenido en la tarde del sábado como responsable de presuntos delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, tras efectuar un disparo que provocó que la joven fuese trasladada en estado grave al hospital 12 de Octubre de la capital.

Según el relato que el arrestado hizo a los agentes, que por ahora no han podido hablar con la víctima, ambos regresaban de madrugada al domicilio del detenido cuando encontraron en la calzada una caja que contenía un arma, que se llevaron a casa y que al manipularla se habría disparado "de forma accidental", hiriendo en el pómulo a la chica.

Entonces, ambos habrían bajado de nuevo a la calle y habrían dejado el arma en unos arbustos y llamado a Emergencias. A la llegada de los sanitarios y los agentes, la joven herida estaba sola y tirada en el suelo, según han informado las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha recuperado el arma que estaba escondida en unos arbustos de la zona y continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado, y la joven fue atendida en la avenida de la Lengua Española, en una popular zona de ocio de Leganés, junto al espacio La Cubierta donde se celebraba una fiesta de Halloween.

