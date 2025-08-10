SUCESOS

Un detenido por la muerte de un joven de 20 años en Pinos Puente

Pese al arresto, la Guardia Civil tiene aún la investigación abierta. Hasta el momento no han trascendido las motivaciones del victimario.

Carlos Martín

Madrid |

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil | Redacción

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 31 años como presunto autor del asesinato de un joven de 20 años en la localidad granadina de Pinos Puente. Pese al arresto, la Benemérita ha informado de que la investigación sigue estando activa.

La víctima de herida de bala fue trasladada al centro de salud de Pinos Puente, donde rápidamente le trasportaron hasta un hospital. Sin embargo, y debido a su estado crítico, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

En estos momentos, la Policía Judicial se encuentra estudiando los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido a las 6.00 horas del sábado. Las causas aún se desconocen.

