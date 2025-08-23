Detenido un médico de Alicante por grabar a sus pacientes sin su consentimiento con cámaras espía

La Guardia Civil ha detenido a un médico de 49 años, natural de Alicante, acusado de grabar a pacientes sin su consentimiento en el centro donde trabajaba a través de cámaras espía. El arrestado no tenía antecedentes y ha sido puesto a disposición judicial, acusado de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.
Los trabajos de investigación se iniciaron el pasado mes de julio después de que un trabajador de un centro sanitario de Alicante presentase una denuncia anónima en la que aseguraba que el facultativo utilizaba una llave de coche para tratar de captar imágenes de una paciente. Dada la situación, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan tomó el mando de la investigación e inició el dispositivo con el que trataría arrojar algo de luz sobre el caso y, a posteriori, acabaría deteniendo al hombre de 49 años.
La Benemérita detuvo al médico el pasado 11 de agosto cuando se dirigía a su centro de trabajo y, en ese mismo instante, le localizaron dos dispositivos espía, ambos con apariencia de llave y listos para la captación de imágenes. Más tarde se realizaría un registro domiciliario que se saldó con la incautación de tres dispositivos más de apariencia similar, así como cuantioso material informático, que está siendo analizado para identificar a posibles víctimas.
Por el momento, los agentes del Instituto Armado han localizado a dos de ellas, pero no se descarta que haya más, puesto que existen sospechas de que el detenido podría haber estado llevando a cabo esta operación durante al menos tres años.
El acusado y sus pertenencias fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante, quien decretó la puesta en libertad bajo medidas cautelares.