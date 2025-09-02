SUCESO

Detenido un matrimonio en Madrid que quería huir con sus 6 hijos tras perder su custodia

Una llamada de la hermana mayor alertó a la Policía de que la pareja pretendía abandonar la región el 1 de septiembre con sus seis hijos, de entre 4 y 14 años.

ondacero.es

Madrid |

Madrid
Imagen de archivo de un coche de la Policía Municipal de Madrid | Europa Press

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un matrimonio en el barrio madrileño de Vallecas ante sus planes de huir con sus seis hijos menores de edad y cuya tutela le habían retirado.

La pareja, de 37 y 43 años, fue detenida el pasado miércoles por un delito de desamparo y abandono de menores, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado fuentes policiales.

La pareja pretendía abandonar la región el 1 de septiembre

Los agentes tuvieron conocimiento de los planes de huida el pasado 27 de agosto, cuando recibieron una llamada de la hermana mayor, que les alertó de que la pareja pretendía abandonar la región el 1 de septiembre con sus seis hijos, de entre 4 y 14 años y tutelados en ese momento por los servicios de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid.

Ante tal situación, agentes de la comisaría de Puente de Vallecas se personaron en el domicilio de la familia, donde encontraron a los seis menores viviendo en unas condiciones de "pésima salubridad".

Tras la detención de ambos progenitores, los niños fueron atendidos por los servicios de SAMUR-Protección Civil, quienes les trasladaron a un hospital para recibir asistencia médica.

Los menores, que no requirieron de ingreso hospitalario, fueron derivados a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid, donde se prevé que se les tutele de forma definitiva, según han indicado fuentes policiales.

Condiciones insalubres

Según ha adelantado el diario 'El Mundo', la pareja convivía con sus seis hijos, todos ellos en situación de malnutrición, con enfermedades cutáneas y falta de higiene, además, también tenían un perro de gran tamaño. La Policía encontró en la vivienda colchones ennegrecidos en el salón, colillas en el suelo, grasa en las paredes, la bañera inutilizable por la suciedad acumulada y una nevera con restos de comida en mal estado mezclados con medicamentos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer