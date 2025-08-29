Detenido un instructor de karate en Málaga acusado de abusos sexuales a menores

Un veterano instructor de karate, de 70 años, ha sido detenido en la provincia de Málaga acusado de haber agredido sexualmente a varios de sus alumnos cuando eran menores de edad. Según la Policía Nacional, los hechos podrían remontarse incluso a la década de 2010, aunque no se descarta que existan más víctimas y que los abusos se prolongaran durante décadas.

El caso se encuentra en manos del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, que inició la investigación tras recibir información de una asociación especializada en la atención a personas que sufrieron abusos durante la infancia.

Hasta ahora, cuatro jóvenes han declarado ante los agentes que fueron víctimas del entrenador. Todos relatan un mismo patrón: el arrestado aprovechaba su posición de poder para manipularlos desde muy temprana edad, seleccionaba a sus "favoritos" en las concentraciones deportivas y compartía habitación con ellos en hoteles durante las competiciones, donde se habrían producido las agresiones. También señalan que los hechos se repetían en el propio gimnasio, después de los entrenamientos, en los vestuarios.

Para mantener su silencio, el instructor recurría a regalos y atenciones especiales, generando una relación de dependencia emocional y psicológica con los menores.

Material incautado en su domicilio

En el registro efectuado en la vivienda del detenido, los agentes intervinieron diez teléfonos móviles, un ordenador de sobremesa, una tablet y tres memorias USB. Todo este material ha sido remitido al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica para su análisis y volcado.

El hombre ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.

La detención ha tenido una repercusión directa en la Real Federación Española de Karate (RFEK), que ha anunciado el cese inmediato de Lorenzo Marín Luna de todos sus cargos dentro del organismo.

En un comunicado, la entidad explicó: "La Real Federación Española de Karate informa que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la denuncia interpuesta contra una persona vinculada a la RFEK y DA por presuntos delitos de acoso sexual a deportistas en el ámbito de su club deportivo. Ante la gravedad de los hechos, la Federación ha procedido de manera inmediata a su cese de todas sus funciones y responsabilidades dentro del equipo nacional".

La institución añadió que condena "con la máxima rotundidad cualquier conducta de acoso o abuso, que son absolutamente incompatibles con los valores" del karate, y recalcó su apoyo total a los deportistas afectados: "Del mismo modo, manifestamos nuestro total apoyo a los deportistas afectados, poniéndonos a su disposición para brindarles la ayuda que precisen, y reiteramos nuestra plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales para el total esclarecimiento de los hechos".

Además, la Federación informó de que ha puesto en marcha su protocolo interno contra el acoso sexual y que trabajará para reforzar entornos seguros en este deporte.