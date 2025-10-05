SUCESOS

Detenido un hombre en Zaragoza por apuñalar a su expareja

La mujer se encuentra ingresada en el Hospital Clínico con pronóstico reservado. El presunto agresor se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Carlos Martín

Madrid |

Un hombre de 33 años ha sido detenido en Zaragoza por presuntamente haber apuñalado a su expareja. Los hechos han tenido lugar durante la madrugada del sábado en el barrio de las Delicias. La mujer permanece ingresada en el Hospital Clínico con pronóstico reservado.

Alrededor de las 22:50 horas la Policía Nacional recibió la llamada de una persona que aseguraba que había una mujer herida en un costado en la calle Portugal, una de las que conforma el barrio. Además, el informante agregó que la herida podía haber sido causada por un arma blanca.

El presunto autor del apuñalamiento fue arrestado en las cercanías del lugar de los hechos por las fuerzas de seguridad ciudadana y trasladado a dependencias policiales. Ahora espera para ser puesto a disposición judicial.

