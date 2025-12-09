Detenido un hombre por matar a su pareja en su domicilio de L'Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de matar a su pareja en el domicilio que compartían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirma que el juzgado de violencia sobre la mujer de L'Hospitalet tiene abierta una causa por la muerte violenta de una mujer en esta localidad y que su pareja está detenida.

"No constan antecedentes judiciales entre la pareja"

Añade que la comitiva judicial, encabezada por el titular del juzgado de violencia, se ha desplazado al domicilio familiar para realizar el levantamiento del cadáver, y que "no constan antecedentes judiciales entre la pareja".

En un comunicado, los Mossos han detallado que a las 06:30 horas han recibido el aviso de una pelea en el interior de un domicilio de L'Hospitalet, por lo que efectivos de la policía catalana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar.

Una vez han llegado al piso, han localizado el cadáver de la mujer, con signos de violencia.

Posteriormente, agentes de seguridad ciudadana de los Mossos han localizado cerca del lugar a la pareja de la víctima, que ha sido detenido por su presunta vinculación con este crimen.

Los Mossos investigan el caso como violencia machista, ya que el detenido, de 46 años, era la pareja de la víctima.

El crimen ha ocurrido tras una pelea entre la pareja, cuando ambos se encontraban en el piso en el que residían, sin que en ese momento hubiese niños en la vivienda, según han detallado fuentes cercanas al caso.

La delegación del Gobierno contra la violencia machista ha anunciado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia de género.

De confirmarse este nuevo caso, las víctimas mortales por violencia de género ascenderían a 43 en 2025, y a 1.338 desde que empezaron a contabilizarse en 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.