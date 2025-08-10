Detenido un hombre de 54 años acusado de agredir sexualmente a una joven en Mérida

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años acusado de ser el presunto autor de una agresión sexual a una joven en Mérida, según han confirmado fuentes policiales a 'Europa Press'.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el Parque de las Siete Sillas de la capital extremeña y, tal y como establece el protocolo de actuación, tras atender a la chica, se la trasladó al hospital de Mérida.

Asimismo, según el último balance que ha publicado el Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2025 se registraron 80 delitos contra la libertad sexual en Extremadura, 16 de ellos fueron agresiones sexuales, lo que supone un 32,2% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 118 casos.