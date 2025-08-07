Detenido en Francia por encenderse un cigarrillo con la llama de una tumba en el Arco del Triunfo

Un ciudadano marroquí de 47 años ha sido arrestado en París tras encenderse un cigarrillo utilizando la llama eterna del monumento al Soldado Desconocido, ubicado bajo el emblemático Arco del Triunfo. El hecho, calificado por las autoridades francesas como una profanación a un monumento nacional, ha generado una oleada de indignación pública y política tanto en Francia como en el extranjero.

Un acto considerado una profanación por las autoridades

El incidente se produjo en la tarde del 6 de agosto, cuando el individuo, ante la mirada de turistas y peatones, se aproximó a la tumba del Soldado Desconocido y encendió su cigarrillo con la llama que desde 1923 arde de forma ininterrumpida en honor a los caídos durante la Primera Guerra Mundial y otros conflictos. Rápidamente fue detenido por la policía, que lo acusa de "violación de sepultura, tumba o monumento edificado en memoria de los muertos", cargos recogidos en el código penal francés y castigados con severidad dadas las connotaciones simbólicas del monumento.

Reacciones y consecuencias

El gesto ha sido ampliamente condenado por asociaciones de veteranos, autoridades civiles y ciudadanos, quienes consideran el acto una falta de respeto grave hacia la memoria de los caídos por Francia. Las cámaras de seguridad y numerosos testigos facilitaron la rápida intervención policial. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se enfrenta ahora a un proceso por profanación de monumentos nacionales, con posibles penas de prisión y fuertes sanciones económicas.

El Arco del Triunfo y la llama del Soldado Desconocido

El Arco del Triunfo de París es uno de los símbolos más reconocibles de la capital gala. Bajo su bóveda se encuentra la tumba del Soldado Desconocido, donde, desde 1923, una llama eterna rinde homenaje ininterrumpido a todos los soldados franceses muertos por la patria. El respeto a ese fuego es motivo de solemnidad y ceremonias oficiales, lo que hace que actos como el registrado este miércoles sean considerados especialmente graves por la sociedad francesa y sus instituciones.