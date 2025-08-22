Detenido un cirujano que amputó en casa los dedos del pie a su padre, que acabó muriendo

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un médico cirujano acusado de practicar en su propio domicilio la amputación de cinco dedos del pie a su padre, un hombre de 94 años diagnosticado de gangrena. El anciano, que estaba ingresado en una residencia, murió días después a causa de una infección derivada de la intervención.

Fuentes próximas a la investigación confirman que el hospital donde fue atendido el nonagenario había recomendado amputar parte de las extremidades por problemas de circulación que derivaban en gangrena. Sin embargo, para proceder a la operación era necesario el consentimiento de todos los hijos del paciente, y algunos de ellos se negaron a firmar la autorización.

Ante esta negativa, uno de los hijos, cirujano de profesión, decidió intervenir en su propia vivienda. Allí amputó tres dedos de un pie y dos del otro. El anciano regresó después a la residencia donde vivía y fue allí cuando los trabajadores se percataron de que tenía los pies vendados y heridas abiertas, además de la falta de varios dedos.

Ingreso hospitalario y fallecimiento

Al comprobar la gravedad de la situación, el personal de la residencia trasladó de inmediato al hombre al Hospital Sant Joan d'Alacant. Los médicos constataron el daño y la infección derivada de la amputación casera. Poco después, el anciano falleció a consecuencia de una sepsis.

La Policía Nacional confirmó la detención del hijo médico este martes como presunto responsable de un delito de homicidio. Las diligencias siguen abiertas y todavía se investigan las circunstancias exactas del caso.