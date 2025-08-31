Detenido en Barcelona uno de los delincuentes más buscados por Italia

Una operación conjunta de la Guardia Civil y los Carabinieri ha dado como resultado la detención de un peligroso prófugo de la justicia italiana desde 2023, que cuenta con varias causas penales abiertas. El arrestado está acusado de liderar un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala, extorsión, así como al tráfico ilegal de armas y explosivos. Asimismo, contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la justicia italiana desde el pasado mes de diciembre.

En su inicio, la investigación la llevó a cabo el 'Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina', perteneciente al cuerpo de Carabinieri, quienes pudieron comprobar que tras emitirse la orden de detención, el acusado huyó de Italia para refugiarse en España. Fue en ese momento cuando se pusieron en contacto con la Guardia Civil con la intención de establecer actuaciones conjuntas con el objetivo de la localización y pertinente detención del prófugo.

Como resultado de meses de estrecha colaboración e intercambio de información, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil localizó al huido en la provincia de Alicante, donde estaba asentado junto a su familia y bajo una identidad falsa.

Una vez que estaba ubicado, ambos Cuerpos policiales procedieron a la realización de distintos operativos que tenían como objetivo el estudio de su entorno, lo que facilitaría su detención. Fruto de estos trabajos pudieron conocer que se desplazaba asiduamente hasta Barcelona para atender compromisos cotidianos y de su vida personal. El cerco se estrechó sobre el ciudadano italiano hasta que los distintos operativos permitieron su detención en la Ciudad Condal.

En el momento de la detención, el arrestado tenía su poder distintos documentos de identidad falsos con los que eludía los controles policiales, además de una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo y otros objetos de valor como relojes y piezas de oro. Del mismo modo, se le pudieron requisar varios móviles y tarjetas SIM que permitían su comunicación tanto en España como en Italia.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, a la espera de que se resuelva el procedimiento de entrega a las autoridades italianas y de que se celebre el pertinente juicio en el país transalpino.