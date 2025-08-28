Detenido en Ávila por provocar varios incendios intencionados en la Sierra de Gredos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado tras provocar supuestamente varios fuegos, algunos de ellos de manera simultánea, durante las madrugadas del 25 y 26 de agosto en los municipios de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda de la Mora, en la vertiente norte de la Sierra de Gredos (Ávila).

Según ha informado el instituto armado, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahíta, así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

La investigación se inició tras localizar varios focos de fuego en las inmediaciones del kilómetro 38 de la N-502 (Ávila-Córdoba) y en distintos puntos de la carretera AV-941, que une Navarredonda de Gredos con San Martín del Pimpollar. La rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil permitió sofocar las llamas antes de que se propagaran y causaran daños de mayor gravedad.

Los efectivos del puesto de El Barco de Ávila, junto al SEPRONA y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ávila, realizaron las labores de investigación y confirmaron la existencia de "indicios claros de intencionalidad" en los incendios.

La detención

La persona, que ya había sido identificada por la Guardia Civil en las inmediaciones de los focos la madrugada del 25 de agosto, mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial. Tras reunir pruebas periciales y testimonios, los agentes procedieron a su detención y a tomarle declaración.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, que califican de "fundamental" para esclarecer delitos de esta naturaleza, especialmente en zonas de alto valor natural como la Sierra de Gredos.