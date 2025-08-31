Detenido un adolescente acusado de cometer la presunta violación de una menor en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un adolescente acusado de ser el presunto autor de una violación a una menor en el parque Clara Eugenia, situado en el madrileño distrito de Hortaleza, según ha confirmado la 'Agencia EFE' tras la confirmación de la Delegación del Gobierno. Los hechos habrían tenido lugar en la madrugada del sábado y, según han informado fuentes policiales, el joven habría sido detenido a las dos de la mañana.

El dispositivo se activó después de que un testigo alertase a la Policía, que detuvo al acusado al llegar al lugar de los hechos. La investigación corre a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), quienes no han deslizado ningún dato del arrestado.

Por el momento y mientras avanza la investigación, no hay constancia de ninguna denuncia. La noticia ha sido adelantada por el medio digital 'OkDiario' quien ha apuntado que el presunto agresor residiría en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid) para menores.

Este hecho ha provocado una reacción en cadena de líderes políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado la noticia en su perfil de X y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "multiplicar" la llegada de menores a España que cada vez son "más agresivos" y "en peores condiciones". Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha comentado en la misma red social que "la consecuencia de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas".