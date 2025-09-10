Detenidas dos personas acusadas de introducir cristales en la comida de un bebé en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer en el madrileño distrito de San Blas por presuntamente haber introducido trozos de cristal en el envase donde se guardaba la comida de un bebé. El frasco solía estar en la nevera del domicilio que compartían con los padres, puesto que tenían una habitación alquilada.

La investigación comenzó el pasado 30 de agosto, cuando la madre, al dar de comer a su hijo, se percató de la presencia de estos fragmentos de vidrio en el fondo del bote mezclados con la comida. Alertada por esta situación, decidió vaciar el envase y pudo comprobar que había pequeños trozos de cristal, que podrían pertenecer a una botella, junto al puré.

Según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional, fue en ese momento cuando se alertó a la Sala 'Cimacc 091', la cual envió una patrulla para la inspección ocular de los hechos. Según apuntan, las sospechas ya estaban centradas en estos dos individuos con quienes habían mantenido alguna disputa.

Por tanto, y tras reunir las suficientes pruebas, tanto el hombre como la mujer fueron arrestados y acusados de un delito de lesiones. Posteriormente, pasaron a disposición judicial.