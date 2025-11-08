Detenidas cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio a cambio de 5.000 euros

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio con el hijo de una familia de Mollerussa (Lleida). Según los agentes, los propios padres vendieron a su hija a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos. Sobre todos ellos pesan delitos de tráfico de seres humanos, matrimonio forzado y mendicidad infantil.

La niña, perteneciente a la comunidad romaní, ha sido encontrada pidiendo a las puertas de un centro comercial en la localidad de Les Borgues Blanques (Lleida). Ya ha sido liberada y está bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat.

La menor desapareció en enero en Navarra

Los hechos se remontan al pasado mes de enero, cuando la menor desapareció en Corella (Navarra). Los Servicios Sociales lo denunciaron y el equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil de Navarra comenzó una investigación. A principios de octubre, los Mossos encontraron a la menor mendigando. La familia compradora la tenía sin escolarizar y le obligaba a practicar la mendicidad para aportar económicamente.

Tras conocer lo ocurrido, una pareja se presentó en la comisaría. Se identificaron como los tíos de la pequeña y, después de realizar las comprobaciones pertinentes, a los investigadores les saltó la alerta de la Guardia Civil sobre la desaparición de la menor. Paralelamente, encontraron en redes sociales fotos de la boda de la chica con el hijo de la familia a la que fue vendida.

Estaba sin escolarizar y era obligada a practicar la mendicidad

Los detenidos son los padres de la menor, el matrimonio que la ha "comprado" y su hijo de 20 años. En Navarra, los padres de la niña han pasado a disposición del juzgado de guardia de Tudela, mientras que en Cataluña, la familia compradora ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a RAC1, ha expresado su "sorpresa" e "indignación" por este caso y ha asegurado que no tenían constancia de lo ocurrido. También ha expresado que no tiene constancia de que haya habido más casos de compra de menores y ha señalado que es un ejemplo de cómo a veces "la realidad supera a la ficción".