Detenida una mujer sospecha de haber provocado varios incendios en Muxía (Coruña)

Este martes la Guardia Civil investiga a una mujer por, supuestamente, haber provocado cinco incendios forestales en Muxía (Coruña) en los últimos días.

Concretamente habría desencadenado el día 3, dos el día 5, el 9 y el 11 de agosto, según habría informado fuente de la benemérita a La Sexta. La mujer de 63 años presenta varias incoherencias en su declaración y el testimonio de varios testigos ha generado que se abra una investigación.

Al menos 25 personas detenidas por provocar incendios

El caso de esta mujer no es el único. Cerca de 25 personas han sido detenidas por provocar incendios forestales, además de quemar contenedores o pastos en zonas urbanas a lo largo de todo el país. La última detención es la de un hombre que habría ocasionado el incendio de Cuevas del Valle (Ávila). Asimismo, el hombre participó como voluntario en la sofocación de las llamas.

Si nos fijamos en datos de años anteriores, más concretamente la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, que recoge datos de 2023, fueron 402 personas detenidas o investigadas por incendios. Esto supuso un descenso del 17% respecto a 2022, el cual fue uno de los peores años de los que se tienen registro, donde la cifra ascendió hasta los 482 responsables.

En concreto, tal y como recoge EFE, fueron más de medio millar de investigaciones por incendios que la Fiscalía cursó aquel año. Un dato que recuerda que las negligencias y los accidentes son los que están detrás de la mayor parte de los incendios forestales. En ese sentido, la documentación del Ministerio Público recoge que los incendios por negligencia representaron el 68%, mientras que los intencionados el 19%, un porcentaje menor que años anteriores.

En España, aproximadamente el 90% de los incendios forestales son provocados por la acción humana. De estos, alrededor del 55% son intencionados, mientras que el resto se deben a negligencias y causas desconocidas. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego indica que el 95% de los incendios son causados por la actividad humana, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.