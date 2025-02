Detenida Mónica Cervera, actriz de 'La Que Se Avecina' y nominada a un Goya por un delito contra el patrimonio

La actriz Mónica Cervera, conocida sobre todo por su papel en la serie 'La Que Se Avecina' ha sido detenida en Marbella por una reclamación de un juzgado de lo Penal de Málaga. La detención se produjo el pasado 17 de febrero por un delito contra el patrimonio según ha confirmado Canal Málaga TV. Tras pasar a disposición judicial ha pasado a prisión.

Cervera, que nació en Málaga en 1975, estuvo nominada a los Goya en 2004 como Mejor Actriz Revelación por la película Crimen Ferpecto, dirigida por Álex de la Iglesia.

Debutó en 1999 como actriz en el cortometraje 'Hongos' de Ramón Salazar, y después participó en películas como 'Octavia', 'Piedras' o '20 centímetros.

Si bien, el papel por el que más se le reconoce es el de la serie televisiva 'La Que Se Avecina', entre 2013 y 2016. También ha participado en otras series como 'Manos a la obra'.

De los Goya a vivir en la calle

La actriz estudió danza en Madrid y arte dramático en Málaga y tiene un hijo. Sin embargo, la vida de la actriz ha dado un giro de 180º. Ha dejado las alfombras rojas y ahora vive en la calle, en la indigencia en Marbella, situación que se dio a conocer hace poco más de un año por la revista Semana.

La publicación contaba que vivía en un banco porque no tenía dinero para pagar un alquiler. Además sentenció: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado".

Además, añadía que le gusta vivir así porque no tiene que rendir cuentas a nadie y pidió comprensión: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".