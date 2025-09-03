Despido por tener una relación con un subordinado en el trabajo: ¿Puede suceder en España?

La reciente destitución del CEO de Nestlé por haber ocultado una relación sentimental con una subordinada ha reavivado el debate sobre los límites entre la vida privada y las obligaciones laborales en España, así como sobre la legalidad de que una empresa despida por este motivo.

Despido fulminante en Nestlé

Laurent Freixe fue cesado como máximo responsable de Nestlé tras descubrirse que mantenía una relación sentimental con una empleada a su cargo, incumpliendo el código de conducta interno de la multinacional. La compañía justificó la decisión por la necesidad de salvaguardar sus valores y principios de buen gobierno, apoyándose en una investigación interna.

¿Sería legal en España?

En España, la ley protege el derecho a la intimidad y prohíbe la discriminación por motivos personales. Un despido por una relación afectiva solo se considera legítimo si provoca un perjuicio grave, como abuso de poder, acoso laboral o impacto significativo en el desempeño profesional.

Políticas empresariales habituales

Las grandes empresas suelen exigir que los empleados informen sobre relaciones jerárquicas para evitar conflictos de intereses, pero la mera existencia de una relación no constituye causa suficiente para un despido legal en España.

Contexto y jurisprudencia

Si no existen circunstancias excepcionales como acoso o abuso de confianza, los tribunales españoles suelen considerar que el despido por motivos personales vulnera derechos fundamentales, obligando a la readmisión del trabajador y al pago de los salarios no percibidos. El caso Nestlé ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre privacidad y regulación de las relaciones laborales.