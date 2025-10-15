Despedido fulminantemente por llevar una tarta de cumpleaños con marihuana: dos compañeros acabaron en el hospital de Burgos

Lo que debía ser una celebración de cumpleaños entre compañeros de trabajo terminó con dos empleados hospitalizados, una investigación policial en marcha y un despido fulminante. Según ha publicado el Diario de Burgos, los hechos ocurrieron en el centro regulador del polígono industrial Villalonquéjar IV, en Burgos, donde varias subcontratas gestionan el almacenamiento y distribución de neumáticos para Bridgestone.

Como es habitual, uno de los trabajadores decidió llevar una tarta para compartir con sus compañeros durante el turno de mañana. Lo que nadie esperaba es que uno de los ingredientes del pastel fuese marihuana.

Cinco empleados probaron la tarta y, al poco tiempo, dos de ellos comenzaron a sentirse indispuestos, con mareos, desorientación y ansiedad. Al ver su estado, los compañeros alertaron al 112, y al recinto se desplazaron dos ambulancias y varias patrullas de la Policía Nacional.

Dos hospitalizados y tres atendidos por ansiedad

Los servicios de emergencia trasladaron a dos trabajadores al Hospital Universitario de Burgos, donde permanecieron en observación hasta recibir el alta médica. Otros tres empleados, aunque no precisaron hospitalización, tuvieron que ser atendidos por una crisis de ansiedad al conocer que la tarta contenía marihuana.

La dirección del centro abrió de inmediato un expediente disciplinario de carácter muy grave y procedió al despido fulminante del trabajador que había llevado el pastel.

El propio despedido sostiene que sus compañeros sabían que el dulce contenía marihuana, pero los afectados lo niegan rotundamente. Fuentes sindicales de CCOO y UGT, a través de sus federaciones de Servicios a la Ciudadanía y FICA, han confirmado el incidente y el inicio de la investigación interna.

Posible delito contra la salud pública

El pastel fue incautado por la Policía Nacional y remitido a los laboratorios de análisis forense para determinar la cantidad exacta de THC, el principio activo del cannabis, que contenía. En función de los resultados, el autor podría enfrentarse a un delito contra la salud pública, dado que la ingesta de la sustancia se produjo sin el consentimiento informado de quienes la consumieron.