Despedida una trabajadora de una residencia tras viralizarse un vídeo burlándose de una anciana

Una trabajadora temporal de una residencia en Azuqueca de Henares (Guadalajara)ha sido despedida por publicar un vídeo en el que se la ve tratando de manera despectiva a una anciana que tenía a su cargo. El vídeo se viralizó y provocó el despido de la joven.

La trabajadora, que estaba cubriendo unas vacaciones, ha sido denunciada por presuntas vejaciones a la Guardia Civil y se le ha abierto un expediente disciplinario en la residencia. El Gobierno de Castilla- La Mancha también ha denunciado a la joven y va a abrir una inspección técnica sobre lo ocurrido.

"Me da mucho miedo esta tía"

Esta chica publicó un vídeo la semana pasada en la que se burla del aspecto físico de una anciana, de la cual era su responsable. En dicho vídeo decía frases como: "Esta señora está más muerta que viva", "me da muy mal rollo tener que venir a darle de comer a esta mujer" o "parece salida de una peli de miedo", menciona en la publicación.

Por desgracia para ella, el vídeo se ha hecho viral y la gente ha comenzado a publicarlo en sus cuentas pidiendo a la residencia que despidiese a esta empleada por el trato tan vejatorio y despectivo que hace de la persona que tiene que cuidar.

El centro, nada más saber lo que hacía una de sus trabajadoras, se puso en contacto con los familiares de la mujer, además de emitir un comunicado al resto de familias de la residencia en el que aclaran que ya han tomado las medidas pertinentes "para que esta trabajadora no vuelva a pisar la residencia".

"Los que nos conocéis sabéis que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma a la atención y cariño hacia las personas mayores que viven con nosotros, y no sería justo que esta dedicación se viera empañada por la actuación de esta persona, que para nada nos representa", añade dicho comunicado.

Se tomarán las medidas pertinentes

La residencia en cuanto se enteró de la existencia de dicho vídeo despidió de forma inmediata a esta chica. La dirección quiere que este acto no salga impune; por ello, también han denunciado ante la Agencia de Protección de Datos la difusión que se está haciendo de la imagen de la residente por las redes, al considerar que se trata de una persona vulnerable cuyos derechos deben preservarse.

UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha ha presentado una denuncia contra una trabajadora de su sector sociosanitario. Esther Soto, la responsable, ha tildado de "sinvergüenza" a la joven por un vídeo que realizó. Soto considera que el acto de la trabajadora "no tiene ninguna justificación" y espera que asuma las consecuencias que merece. "Me llevan los demonios. No hay derecho", declaró. La responsable se mostró indignada con la situación y añadió: "Lo de esta señora no tiene nombre y espero que se le caiga el pelo. "Es vergonzoso".