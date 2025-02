La despedida de Belarra a Monedero tras ser apartado de Podemos por denuncias de acoso sexual: "Muchas gracias por tu incansable trabajo"

Podemos tuvo conocimiento de denuncias de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero en septiembre de 2023, según informa el diario.es. A pesar de estas graves acusaciones, la secretaria general del partido, Ione Belarra, se despidió de él con elogios cuando abandonó su cargo días después de recibirse las denuncias.

El 12 de septiembre de 2023, una mujer envió un correo electrónico a la Secretaría de Feminismos de Podemos denunciando el comportamiento de Monedero. En la comunicación, describía cómo el cofundador del partido "se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas". Los testimonios recogidos por el diario.es describen situaciones de tocamientos no consentidos, incluyendo agarrones por detrás, contactos físicos indeseados en cintura y trasero.

Aunque Podemos asegura que apartaron a Monedero dos días después de recibir la denuncia, las manifestaciones públicas del partido le dedican una despedida entre honores. La propia Belarra publicó un mensaje de despedida que contrasta con la gravedad de las acusaciones: "Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos, pero sobre todo por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Seguimos peleando juntos". Otros dirigentes como Victoria Rosell también se sumaron a los homenajes con mensajes como "Gracias por tanto".

Las investigaciones han destapado más testimonios de mujeres que relatan experiencias similares. Una de ellas describió: "Me cogió por la cintura, me hablaba a dos centímetros y me decía que había surgido magia en esa mesa. Yo me iba en cuanto podía. Se sentó a mi lado y empezó a sobarme la pierna durante mucho rato".

Por su parte, Monedero ha respondido a las acusaciones a través de su cuenta en X, donde afirma "no tener nada que esconder". El cofundador de Podemos ha criticado lo que considera una "persecución política" y, aunque expresa su apoyo a la ley "solo sí es sí", argumenta que "no todo comportamiento puede ser considerado sospechoso o punible sin evidencia".

La controversia ha generado especial atención dado que estos hechos ocurrieron cuando Irene Montero era ministra de Igualdad, y pese a la denuncia formal recibida, Monedero continuó participando en actos del partido incluso después de septiembre de 2023. Según fuentes oficiales del partido citadas por elDiario.es, aunque se le apartó, "nadie comunicó nunca esas protestas a Monedero".