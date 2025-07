El desolador vídeo de la influencer que se derrumba tras perder su cuenta de Instagram: “Trabajé muy duro”

La creadora de contenido, Sara López, que compagina su trabajo como enfermera con las redes sociales, ha vivido en las últimas horas uno de los momentos más difíciles de su carrera como influencer. La joven enfermera valenciana, que se hizo popular en TikTok e Instagram gracias a sus vídeos humorísticos, ha contado entre lágrimas que su cuenta de Instagram ha sido eliminada de forma definitiva, sin explicación alguna.

El suceso tuvo lugar el lunes. A través de un vídeo publicado en TikTok, Sara relató lo sucedido. "Estoy fatal", comenzó diciendo visiblemente emocionada. La creadora explicó que el pasado sábado recibió una notificación que la dejó en shock. "Instagram por la mañana está bien y sobre las 8 de la mañana, que yo me iba a trabajar, me envía una notificación diciéndome: te hemos desactivado la cuenta de forma temporal, apela si quieres que te la recuperemos y te hagamos otra revisión".

Pero a pesar de su esperanza tras apelar esta decisión, el desenlace no fue el deseado. "De repente hace media hora en el tranvía, entro en la plataforma y me pone: te la hemos quitado de forma permanente".

Un gran trabajo detrás

La reacción de Sarusqui fue inmediata. Su comunidad en TikTok fue testigo del dolor que le supuso perder el perfil donde, durante años, había construido una audiencia fiel. "Yo en mí otra red social tenía 680.000 seguidores, yo lo había trabajado muy duro, todos los días subiendo dos o tres vídeos y sin parar y estando ahí. Me gusta, joder, me gusta. Exactamente, el mismo contenido que subo aquí, lo subía al otro lado y estaba creando una comunidad superbonita", explicó entre lágrimas.

Más allá de los números, lo que más ha afectado a la influencer española, según sus propias palabras, ha sido el trato recibido por la plataforma. "Es como si de repente te echan del trabajo sin decirte nada. Porque, sí, esto es un puto trabajo que yo hago porque me encanta y no sé qué hacer", confesó.

"Yo el trabajo de estar todos los días levantándome a las seis de la mañana antes de entrar a trabajar doce horas en el hospital para grabar y para editar para poder subirlo durante el día, todos los días del año... eso es una señal del destino de que no tengo que hacer más", explicó.

Rápida viralización

Las palabras de Sara no tardaron en viralizarse. Su vídeo ha superado ya el millón de visitas, despertando una fuerte ola de reacciones entre sus seguidores.

Sara se defiende de sus detractores

Muchos usuarios han mostrado empatía y apoyo, pero también han surgido críticas que minimizan su problema. A lo que lejos de Lejos de quedarse callada, Sarusqui reapareció al día siguiente para defenderse. "Lo primero es que jamás, ni a mí ni a nadie, hay que infravalorar sus sentimientos y la forma de canalizarlos".

Y añadió: "Sé lo que es trabajar duro y llegar a casa con carga emocional del trabajo", haciendo énfasis en que su labor como creadora de contenido merece el mismo respeto que cualquier otra.

Sara López también quiso defender su trabajo y enorme dedicación que pone en él. "Soy feliz siendo enfermera y creando contenido de humor para que la gente vea un poquito más allá de la vida y se ría". No obstante, también advirtió que si no recupera su cuenta, podría dejar las redes: "Yo he dicho que si esta cuenta no me la devuelven, yo dejo de hacer vídeos. Lo siento, pero lo dejo".