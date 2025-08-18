El desglose de la ayuda internacional que ha recibido España para los incendios: la mayor de la historia

Los incendios forestales que asolan buena parte de la península han obligado a España a recibir el mayor contingente de ayuda internacional de su historia. Así lo ha confirmado Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Actualmente, de los 40 incendios localizados, 23 permanecen activos en nivel operativo 2, el de mayor gravedad, lo que ha requerido la activación de todos los mecanismos estatales y europeos de cooperación.

Ayuda sin precedentes de Europa

Desde el lunes 11 de agosto, el Gobierno activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que ha permitido la llegada de medios de distintos países de la Unión Europea. El despliegue es el más amplio jamás coordinado en nuestro país para este tipo de emergencias. Entre la ayuda recibida se encuentra:

Francia: 2 aviones Canadair y un centenar de bomberos forestales.

Italia: 2 aeronaves Canadair con capacidad de 550 litros, operando desde la base de Matacán (Salamanca).

Países Bajos: 2 helicópteros Chinook con capacidad de 7.000 litros, desplegados en la base de Virgen del Camino (León).

Eslovaquia: 1 helicóptero BlackHawk de 3.400 litros, destinado a la zona de Jarilla (Cáceres).

República Checa: 1 medio aéreo incorporado en la base de Matacán para reforzar Galicia y Castilla y León.

Alemania: un equipo de 66 bomberos con 21 vehículos, desplegados en Cáceres.

Finlandia: 30 bomberos enviados a Galicia.

Además, España cuenta con un oficial de enlace europeo, que colabora en la coordinación de todos estos medios junto al Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil.

Medios estatales

El comunicado del CECOD detalla que el Gobierno ha movilizado todos sus recursos:

10 brigadas forestales del Miteco en los focos más graves.

50 medios aéreos, realizando descargas a diario.

1.400 efectivos de la UME, desplegados en 11 incendios críticos.

2.000 militares adicionales de las Fuerzas Armadas en tareas logísticas.

Protección Civil también ha pedido a las comunidades autónomas menos afectadas que cedan recursos a las regiones más castigadas. Cataluña, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad de Madrid ya han puesto medios terrestres y aéreos a disposición del operativo.

Asimismo, se han reforzado los protocolos de alertas ES-Alert, enviando avisos a la población con instrucciones de precaución, confinamiento o evacuación en municipios amenazados por las llamas.