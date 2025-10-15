La desgarradora despedida de Dani Rovira tras la muerte de su padre: "Fuiste el mejor padre, marido y abuelo"

El actor y cómico Dani Rovira ha compartido un mensaje profundamente emotivo en su perfil de Instagram para despedirse de su padre, fallecido hace dos días. En un extenso texto, el intérprete malagueño ha expresado su dolor, su gratitud y la huella imborrable que deja su progenitor en su vida y en la de toda su familia.

Un vínculo de por vida

"Cre­cí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado", escribe Rovira al comienzo de su carta, evocando los recuerdos de su infancia junto a su padre. En uno de los pasajes más conmovedores, relata cómo aprendió a montar en bicicleta con la ayuda de su padre, una metáfora que utiliza para describir la forma en que este le enseñó a avanzar por la vida con confianza y amor.

El actor recuerda también los momentos en que su padre lo ayudaba a levantarse tras cada caída: "Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido".

"Te honraremos, querremos y añoraremos"

Rovira concluye su despedida con una promesa y una declaración de amor eterno: "Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos".

Conmovido, cierra su mensaje con unas palabras que condensan toda la ternura y el agradecimiento hacia su figura paterna: "Gracias por la vida que nos has regalado. Me queda el pensamiento mágico de, de vez en cuando, mirar atrás y verte de lejos riendo y gritando que sé ir solo. Te amo, papá."

La vida y proyectos actuales de Dani Rovira

En el plano personal, Dani Rovira continúa siendo una figura muy activa tanto dentro como fuera de la pantalla. Tras superar un cáncer y pasar por una dura depresión posterior a su recuperación, el actor ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de recurrir a la terapia, el apoyo familiar y la actividad física para salir adelante.​

Actualmente, Rovira se encuentra involucrado en distintos proyectos artísticos y solidarios. Continúa con la gira de su monólogo 'Vale la pena', un espectáculo en el que aborda temas como la tristeza y el duelo, y que será grabado para convertirse en un segundo especial de comedia para Netflix. Además, sigue trabajando en colaboraciones teatrales y cinematográficas ya reconocidas por el público español.​

A nivel humanitario, Dani Rovira dirige junto a Clara Lago la Fundación Ochotumbao, dedicada a recaudar fondos y dar visibilidad a causas sociales, medioambientales y de protección animal, organizada a través de galas, retos deportivos y otros eventos benéficos.​

El cómico mantiene un perfil bajo en cuanto a nuevos proyectos, prefiriendo disfrutar del tiempo con familia y amigos, y afirma que la vocación es más importante que la sobreexposición profesional. Aun así, sigue siendo un referente en el mundo de la comedia y la solidaridad en España, impulsando iniciativas a favor de quienes más lo necesitan.​