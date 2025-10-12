Desfile del 12 de octubre en Madrid 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico

La celebración, el próximo domingo, 12 de octubre, del desfile militar con motivo del día de la Fiesta Nacional conllevará afectaciones a la movilidad en el centro de la capital durante toda la mañana, así como cambios en 48 líneas de autobús de la red diurna de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Horario y recorrido

El evento central del día, la parada militar en el eje Atocha-Colón, espera la asistencia de 80.000 personas. El acto afectará a los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela.

El desfile se iniciará a las 12:00 horas y partirá de la glorieta del Emperador Carlos V, para proseguir por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y la plaza de Colón, donde está prevista su finalización a las 13:30 horas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, aseguró que será un fin de semana "muy especial" por la coincidencia de varios eventos como este desfile, el Open de España de Golf, el Día del Deporte Olímpico en El Retiro y las fiestas del barrio del Pilar y el distrito de Salamanca. Para todo ello se han desplegado varios dispositivos de movilidad y seguridad. Sanz aseguró que en lo meteorológico el tiempo acompañará y aprovechó para invitar a los madrileños a que acudan a cualquiera de estas actividades.

Cortes de tráfico

Por tal motivo, en lo que respecta a la movilidad, se prevén varios cortes de tráfico el domingo entre las 07:30 horas y las 15:00 horas en las siguientes calles:

Plaza del Emperador Carlos V.

Paseo del Prado.

Plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Plaza de Colón.

Plaza de la Lealtad.

Calle de Antonio Maura (desde la plaza de la Lealtad hasta su confluencia con Alfonso XII).

Calle de Felipe IV (desde el Paseo del Prado hasta la calle Moreto).

Calle de Alfonso XII (carriles izquierdos y de incorporación entre Espalter y Antonio Maura).

Lateral del Paseo del Prado (entre las plazas de la Lealtad y de Cibeles en sentido norte).

Plaza de Murillo y calle de Espalter.

Entre las 07:30 horas y las 15:00 horas también se verán afectadas por cortes de tráfico en parte de su recorrido:

Las vías de Santa María de la Cabeza (desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la calle Batalla del Salado).

Glorieta de Atocha (desde San Eugenio hasta la glorieta del Emperador Carlos V).

Paseo de la Infanta Isabel (desde la glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII).

Avenida de Ciudad de Barcelona (desde el paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra).

Calle de Serrano (desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna y desde Armada Española hasta Ayala).

Calle Génova (con dirección hacia la plaza de Colón y desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano).

Cortes en la EMT

Un total de 48 líneas de la red diurna que gestiona la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) se verán afectadas entre las 07:30 horas y las 15:00 horas. Son las siguientes líneas:

001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

Durante la noche habrá afecciones a la N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

Siete estaciones de Bicimad permanecerán cerradas entre las 07:30 horas y las 15:00 horas.

El Ayuntamiento recomienda el uso de Metro para llegar a las estaciones de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón, las más cercanas al desfile. También se puede llegar desde Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez, así como Cercanías de Recoletos y Atocha.