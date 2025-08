Un desfibrilador salva la vida al actor Jesús Lozano durante una obra en el Festival de Alcántara, Cáceres

El actor y dramaturgo, Jesús Lozano, sufrió una parada cardiorrespiratoria al comienzo de la representación 'Alfonso X: la última Cantiga' que se representaba este viernes en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara (Cáceres). La obra tuvo que detenerse dada la situación.

En un primer momento se pensaba que el desvanecimiento del gaditano era consecuencia de las altas temperaturas.

"Su corazón se detuvo"

La actriz y pareja del actor, Inma Cerdeño, vivió la situación en primera persona y lo define de la siguiente forma: "El teatro no solo nos da vida. Esta vez, le salvó la vida a Jesús", señala la dramaturga. "Sufrió una parada cardiorrespiratoria. No fue un desvanecimiento. No fue un infarto. Su corazón se detuvo", remarca la actriz.

Además, en un comunicado señala la importancia de estar en un lugar que contaba con un desfibrilador y con personal capacitado para estas situaciones, "se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar con rapidez y sin dudar".

Según fuentes del Festival, el actor fue tratado en el propio Conventual de San Benito. Posteriormente, fue trasladado "consciente y estable" al hospital de Cáceres donde pasó la noche en observación. Luego, ha sido trasladado al hospital de Mérida, donde se encuentra "estable", según ha señalado la actriz, pareja del actor y fundadora de María de Melo Producciones, la compañía encargada de poner en escena esta segunda obra que se representaba en el Conventual de Alcántara.

"Hoy Jesús está estable, consciente, de buen humor. Ha comido, ha dormido y ha empezado a recuperar fuerzas. Lo más crítico ha pasado", ha señalado para añadir que "ahora queda identificar el origen exacto del problema y tomar medidas. Ya ha sido trasladado del Hospital de Cáceres al de Mérida y está en planta, controlado y cuidado con todo el rigor necesario".