Descubierto un nuevo episodio de canibalismo en la sierra de Atapuerca

Un equipo de investigadores liderados por el Iphes-Cerca y en el que participan científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado documentar un episodio de canibalismo que sucedió hace más 5.700 años en la cueva a de El Mirador, en la sierra de Atapuerca.

Las personas inmiscuidas pertenecerían a comunidades neolíticas y ganaderas locales, esta es la principal conclusión que se extrae del estudio publicado en la revista 'Scientific Reports', y que ha estado liderado por la doctora Palmira Saladié, investigadora del Iphes-Cerca y de la Universitat Rovira i Virgili.

Asimismo, los restos encontrados corresponderían a once individuos -niños, adolescentes y adultos incluidos- quienes fueron despellejados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y consumidos, según las evidencias identificadas en los huesos. Este episodio documentado evidencia "un consumo sistemático, sin evidencias visibles de rituales o ceremonias, probablemente relacionado con conflictos entre grupos vecinos o entre grupos locales y recién llegados".

En los trabajos de investigación también han trabajado Antonio Rodríguez-Hidalgo, del Instituto de Arqueología-Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) e investigador asociado al Iphes-Cerca, y Francesc Marginedas (Iphes-Cerca y URV), entre otros.

Esta investigación está enmarcada dentro de un proyecto interdisciplinar sobre antropología forense, prácticas funerarias y violencia prehistórica que tiene como lugar de desarrollo las cavidades de la sierra de Atapuerca y que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En este caso, según han podido entender los investigadores, se tratarían de un intento por acabar con un grupo familiar completo, para posteriormente consumir a las víctimas. "Aún en sociedades poco estratificadas se dan episodios de violencia, donde además se consume a los enemigos como forma de eliminación extrema", ha expresado el investigador Antonio Rodríguez Hidalgo