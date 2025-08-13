Desarticulada una banda que atracaba con fusiles y machetes falsos los supermercados en Málaga

La Guardia Civil ha detenido a los miembros de una banda criminal en Coín (Málaga) que atracaba establecimientos con machetes y fusiles falsos.

Gracias a esta operación, los tres detenidos, con edades comprendidas entre los 22 y los 51 años, ingresaron en prisión por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia de Coín por presuntamente haber cometido delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y dos hurtos.

Pillados in fraganti

Durante el desarrollo de la operación "Guamparas", la Guardia Civil descubrió el modus operandi de esta banda. Los atracadores investigaban a los comercios a los que iban a robar. Cometían los atracos durante la hora comercial, normalmente durante le cierre del establecimiento.

A la hora del robo, dos miembros entraban con pasamontañas y preparados con machetes y fusiles de mentira. Según fuentes policiales, los atracadores no dudaban en utilizar la violencia e intimidar a los trabajadores y clientes si fuera necesario. Mientras el tercer miembro se quedaba esperando en el coche con matrículas falsas para la huida.

Tras conocer la forma de actuar de esta banda criminal, la policía actuó. Pusieron vigilancia en varios comercios y lograron interceptar durante un robo a los ladrones deteniéndoles en el acto.

En el registro domiciliario de la vivienda de los detenidos, situada en Cártama (Málaga), los investigadores encontraron numerosos efectos y armas usados en los atracos cometidos en junio y julio.