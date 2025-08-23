Desaparecidos doce migrantes después de saltar al agua desde una patera cerca de Cabrera (Baleares)

Doce migrantes permanecen en paradero desconocido después de que hayan saltado al agua desde la patera en la que viajaban cuando se encontraban a 36 millas náuticas -60 km- de la costa de Cabrera (Islas Baleares). En la embarcación viajaban en total 26 personas. Por su parte, la Delegación del Gobierno informó este viernes de que 14 migrantes de origen magrebí habían sido rescatados de la misma embarcación que los desaparecidos.

Las labores de búsqueda las están coordinando de manera conjunta el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. En estos trabajos participan en estos momentos Servicio Marítimo de la Guardia Civil con la patrullera Río Gallego, un helicóptero CUCO y distintos efectivos de Salvamento Marítimo, según ha informado la 'Agencia EFE'.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha reaccionado a este suceso a través de su perfil de X y ha señalado que "continúa el drama humano en nuestras costas; nueva patera y doce personas desaparecidas en el mar". Igualmente, ha ofrecido a los encargados del operativo los recursos de la comunidad autónoma para localizar a los migrantes.

"Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que todavía niega el Gobierno", ha expresado Prohens, al tiempo que ha reclamado "un cambio drástico en la política migratoria" que sea capaz de paralizar la llegada de pateras a Baleares procedentes de Argelia.

A su vez, las autoridades encargadas de investigar las desapariciones en la mar continúan buscando a tres migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles cuando navegaban en una patera a cuatro millas de Mallorca. En ese mismo suceso y, a consecuencia del vuelco de la embarcación, murió un hombre de 30 años y otro de la misma edad resultó herido grave.

Según los datos de la Delegación del Gobierno de Baleares, durante lo que va de 2025 han llegado a sus costas 256 embarcaciones, que han transportado a un total de 4.819 personas. No obstante, en 2024 y, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior, llegaron al archipiélago 5.882 migrantes por la misma vía.