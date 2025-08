Deportes que no sabías que existían: desde el fútbol gaélico hasta la lucha con los dedos de los pies

Cada año surgen nuevos deportes, muchos son modificaciones de los más tradicionales y otros, en cambio, son totalmente novedosos. A lo largo de la historia hemos visto grandes acontecimientos deportivos, ya no solo hablando de fútbol o baloncesto, ni siquiera de las olimpiadas, ¿quién no ha visto alguna vez la carrera del queso? Para esos deportes que no creerías que existen se ha escrito esta lista.

Bossaball

Selección alemana de bossaball jugando al deporte | Getty Images

Si hablamos de fusionar deportes y disciplinas, el bossaball es el rey. Este deporte fusiona voleibol, fútbol, gimnasia y capoeira sobre un suelo de cama elástica, un espectáculo visual en todos los sentidos. Lo mejor de todo es que podríamos atribuir su origen a nuestro país.

Este deporte fue creado entre 2003 y 2005 por Filip Eyckmans, un tenista belga afincado en España. En un viaje a Brasil descubrió la capoeira y el vóley-playa, así que decidió fusionarlos a su estilo. Ahora puede practicarse en muchos lugares de Europa como España, Holanda, Bélgica, Portugal o Italia, pero también alrededor del mundo en países como Túnez, Dubai o Colombia.

Bo-taoshi

Con origen en Japón, el bo-taoshi, traducido como "tumbar el poste", junta a 300 personas, 150 en cada equipo para tumbar el poste del rival, el funcionamiento básico es como atrapa la bandera pero a lo grande. Se practica principalmente en las escuelas del país asiático, aunque no está permitido en todas por el riesgo que conlleva.

El objetivo del juego es inclinar el poste rival treinta grados como mínimo. Los equipos se separan en grupos de ataque y grupos de defensa, en los defensores hay distintos roles que tienen que seguir, la barrera, que protegen el poste desde abajo, y los desarmadores de bloques, que impiden que se armen figuras que permitan escalar a la barrera. La única norma que tiene este deporte es que no vale morder, el resto está permitido.

Calcio Storico Fiorentino

Jugador de calcio storico corriendo con el balón | Getty Images

Otra batalla campal hecha deporte, pero esta vez en Florencia, es el Calcio Storico Fiorentino. Con origen previo al fútbol tradicional, este deporte se remonta al siglo XIV. Al principio se jugaba en cualquier plaza o calle de la ciudad, pero a medida que se fue consolidando se ubicó en un lugar estable y donde se sigue jugando ahora, la plaza Santa Croce.

Ahora que la tradición se ha arraigado participan 4 equipos, cada uno representa un barrio histórico de Florencia representados por un color cada uno, los Azzurri de Santa Croce, los Bianchi de Santo Spirito, los Rossi de Santa Maria Novella y Verdi de San Giovanni. Se juegan unas semifinales y luego la final es el mismo 24 de junio en honor a San Juan.

Carrera del Queso

El deporte curioso por excelencia, la famosa carrera del queso rodante de Inglaterra. Su origen no está claro, aunque la primera mención escrita que se tiene data de 1826. El funcionamiento es muy simple, el último lunes de mayo, se lanza una rueda de queso desde lo alto de la Cooper´s Hill y a correr.

Lo realmente llamativo de este deporte es que no faltan las caídas porque la cuesta es muy empinada y el queso es prácticamente imposible de atrapar. Además, cada vez es más común ver a gente disfrazada para dar el cante o a creadores de contenido famosos que se atreven a atrapar el queso.

Eukonkanto

Quizá por su nombre oficial no puede identificarse el objetivo o incluso el funcionamiento del deporte, pero si lo traducimos por "Cargar con la esposa", queda un poco más claro. Su origen se remonta a 1992 en tierras finlandesas y se celebra anualmente en la ciudad donde nació, Sonkajärvi. El funcionamiento es muy simple, el hombre carga con su pareja femenina a la espalda a través de una carrera de obstáculos de 230 metros con agua, vallas y hasta fosos de arena.

Aunque no lo parezca, las normas son un tanto estrictas, el peso de la mujer debe ser de al menos 49 kg, si no, deberán cargar con una mochila que contenga el peso adicional hasta llegar al peso. Aunque no es obligatorio estar casado con la pareja que se carga, la edad sí que debe ser superior a los 17 años. El único equipamiento autorizado durante la carrera es un casco para las competidoras y un cinturón para los competidores.

Aunque la competición original es en Finlandia, otros países han adoptado la tradición, como pueden ser Alemania, Australia, Estonia, Hong Kong, India, Reino Unido o Suecia.

Lucha de dedos de los pies

Aunque parezca mentira, la lucha de dedos de los pies o 'Toe Wrestlig' celebra anualmente un campeonato mundial en Inglaterra al que acuden participantes de países como Estados Unidos, China o India. La lucha de dedos se disputa al mejor de tres rondas, primero con los pies derechos, luego los izquierdos y finalmente los derechos otra vez.

Nació en 1974 cuando un grupo de amigos bebía en el pub Ye Olde Royal Oak Inn en Staffordshire y decidieron crear un deporte donde pudieran ganar los británicos, lo curioso fue que el primer campeonato mundial disputado al año siguiente, lo ganó un canadiense.

Fútbol Gaélico

Final del campeonato irlandés de fútbol gaélico | Getty Images

Históricamente, Inglaterra e Irlanda no se han llevado bien, y quizá este deporte refleja esa enemistad cultural tratando de oponerse al fútbol tradicional. Este deporte típico de Irlanda tiene su origen en 1597, aunque la Asociación Atlética Gaélica no se hizo oficial hasta 1887.

Es una mezcla entre el fútbol y el rugby, el terreno de juego es rectangular, de entre 130 y 145 metros de largo y entre 80 y 90 metros de ancho. Hay una portería en forma de H al fondo de ambos lados del campo con una red en la parte inferior. En su país de origen hay partidos que llenan auténticos estadios y es un deporte muy seguido.

El fútbol gaélico también funciona fuera de Irlanda, se pueden encontrar clubs asociados en Asia, Oceanía, América o por otros países de Europa. Es más, existe el Campeonato Ibérico de fútbol gaélico con clubes masculinos y femeninos de España, Portugal y Gibraltar.