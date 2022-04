Denzel Washington sobre Will Smith: "El diablo se apoderó de él esa noche"

Una de las imágenes que se hicieron virales la pasada semana tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars fue la de Denzel Washington y Bradley Cooper intentando calmar al actor en uno de los recesos minutos después del incidente.

El propio Washington ha reconocido en las últimas horas que fue a rezar junto a Smith después de la reacción violenta de éste. También les acompañó Tyler Perry. "¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los pormenores de la situación, pero sé que la única solución fue orar", ha declarado Washington.

Además, el dos veces oscarizado declaró que "cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal. Cuando viene a ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de él esa noche". Un discurso muy parecido al que el propio Smith pronunció cuando subió al escenario a recoger su estatuilla.

Will Smith declaró hace unos meses en una entrevista a People que considera a Washington su mentor. "Hemos pasado mucho tiempo juntos, así que hemos hablado mucho. Me ha visto a través de los años y solo me decía lo orgulloso que está de en quién me he convertido", decía entonces sobre él.

Proyectos paralizados

Mientras la reputación del actor ha caído de un 80% a menos de un 50% en la última semana, grandes productoras han paralizado algunos de los proyectos en los que iba a trabajar el actor.

Sony, con quien estaba previsto que grabara Bad Boys 4, ha decidido "poner el proyecto en pausa hasta que las cosas se solucionen". Netflix, por su parte, también ha frenado Fast and loose, aunque estos sin dar ningún tipo de explicación. Además, está aún en el aire la fecha de estreno de Emancipation, de Apple TV, que se encuentra ya en post producción.

Renuncia a la Academia

El pasado viernes, el propio Will Smith se anticipó a una posible expulsión de la Academia de Artes Cinematográficas dimitiendo antes de que se reúna. "La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas", declaró el actor en un comunicado.

El presidente de la Academia, David Rubin, declaró tras una videollamada con Smith que "hemos recibido y aceptado su dimisión" aunque la idea es "seguir adelante con los procedimientos disciplinarios". Podrían aún retirarle el Oscar a Mejor Actor, aunque es una opción que parece poco probable.