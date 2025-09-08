Una dentista explica la razón por la que debes lavarte los dientes antes de desayunar

El momento del cepillado dental por las mañanas suele generar cierto debate. Hay quienes prefieren cepillarse los dientes después de desayunar, mientras que otros optan por cepillarse los dientes antes y después de la ingesta.

Según la doctora Verónica Vázquez, el mejor momento para cepillarse los dientes en la mañana es antes del desayuno. "Cuando duermes se produce menos saliva, lo que hace que las bacterias se acumulen y se incrementen. Si desayunas sin antes cepillarte los dientes, estás alimentando más a las bacterias que a ti", señala Vázquez en una publicación de Instagram.

Combinar bacterias y desayuno, asegura la doctora, "es una fiesta ácida para los dientes", ya que de alguna manera estamos facilitando a las bacterias "el transporte para llegar a cualquier otro lado".

Por tanto, Vázquez insiste en que "cepillar antes los dientes es igual a protección". Aunque eso sí, si la persona desea volver a cepillarse los dientes tras la ingesta, hay que esperar "al menos 30 minutos para neutralizar el pH de la boca y proteger el esmalte".