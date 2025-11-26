Delaporte denuncia una agresión sexual a su cantante en un concierto: "Sandra quedó en shock"

El dúo Delaporte, formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, ha denunciado a través de sus redes sociales una agresión sexual a la vocalista durante una de sus actuaciones en la sala madrileña La Riviera. "El viernes pasado, en el concierto de Madrid, mientras Sandra bailaba en el pogo con el público, como hacemos siempre (…). Un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento. Fue un acto de violencia sexual inaceptable", explica la publicación. "Sandra quedó en shock", afirma el dúo.

Los músicos han transmitido a través de sus redes sociales que suelen acercarse a sus fans en los conciertos porque les encanta "celebrar la música". Pero comentan que, durante el concierto, Sandra no quiso "manchar nada" para seguir hasta el final.

Los cantantes han agradecido además a sus seguidores por "construir un espacio seguro y sagrado para todxs" en una publicación que ya cuenta con casi 23.000 me gustas. El dúo ha pedido a su audiencia que, ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda, avisen "inmediatamente" al equipo de seguridad.

Es por eso que concluyen con que no quieren dejar de tener cerca a sus seguidores, pero que necesitan sentar unas bases de seguridad, ya que hay personas que "no saben lo que es el consentimiento".

Tras este mensaje, han sido diversas las respuestas de compañeros de profesión, como Zahara o Rozalén, que han mostrado su solidaridad con el incidente, así como los propios fans, quienes han lamentado el incidente y han expresado su descontento con la situación.