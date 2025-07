Dejar de lado el pasillo o la ventanilla podría ser tu mejor decisión: el asiento más seguro de un avión

¿Existe realmente un “asiento más seguro” en un avión? Aunque la industria aérea insiste en que volar es el medio de transporte más seguro del mundo, la pregunta inquieta a millones de pasajeros cada día. Un reciente repunte de interés en la seguridad aérea ha reavivado el debate: ¿importa dónde te sientas si ocurre un accidente?

A pesar de la creencia popular de que Harvard lo ha estudiado, la verdad es más matizada. Diversos análisis estadísticos y datos recopilados por organismos aeronáuticos apuntan a patrones sorprendentes: los asientos traseros, y en particular los del centro, podrían ofrecer mayores probabilidades de supervivencia. Pero ¿es esto realmente ciencia o solo percepción?

La evidencia de los números

¿Hay realmente un lugar más seguro a bordo de un avión?

Más allá de los mitos y las anécdotas, el debate sobre la seguridad en las cabinas se ha convertido en una fascinante intersección entre la ciencia, la estadística y la cruda realidad de los accidentes. Se trata de una cuestión de preparación, no de fatalismo.

Durante décadas, una creencia popular ha flotado en el ambiente de los aeropuertos: la cola del avión es tu mejor amiga en caso de impacto. Lo que antes era una simple suposición, ahora cuenta con un sólido respaldo estadístico. Un influyente estudio de la revista Time en 2015, que analizó 17 accidentes de la Administración Federal de Aviación (FAA) registrados entre 1985 y 2000, puso cifras a la intuición colectiva. Los resultados hablaron por sí solos, pintando un mapa de riesgo muy claro.

El tercio trasero de la cabina registró una tasa de mortalidad del 32 %, una cifra notablemente inferior al 39 % del tercio medio y el 38 % del tercio delantero. Pero el verdadero dato revelador se escondía en el centro de la sección de cola: los asientos medios de la parte trasera mostraron una asombrosa tasa de mortalidad de apenas el 28 %, lo que los convierte en los campeones indiscutibles en términos de supervivencia histórica.

Estos números no son una mera anomalía. Una investigación más reciente de la firma de viajes Ski Vertigo, publicada en abril de 2025, no solo confirmó la solidez de estas estadísticas, sino que identificó el punto de mayor vulnerabilidad: los asientos de pasillo en el tercio medio, con una alarmante tasa de mortalidad que se dispara hasta el 44 %. Estos datos, extraídos de incidentes reales en lugar de simulaciones, sugieren que la elección de la ubicación en el avión puede ser un factor crucial, especialmente en aquellos accidentes que no se resuelven en una destrucción catastrófica.

La ciencia del impacto: por qué la cola es tu aliada

Para entender por qué la parte trasera es estadísticamente más segura, debemos adentrarnos en la física de un impacto aéreo. En la mayoría de los accidentes, el avión impacta con su parte frontal, lo que provoca que la nariz y la sección delantera del fuselaje absorban la mayor parte de la energía del choque. La cola del avión actúa como una especie de "zona de deformación" gigante, similar a la que tienen los automóviles. Al estar más alejada del punto de impacto, la fuerza que llega a la parte trasera es considerablemente menor, protegiendo a los pasajeros sentados en esa área.

Pero la seguridad no es solo una cuestión de distancia. La estructura misma de la aeronave influye. La sección del fuselaje que rodea las alas es otra área de notable resistencia. Las alas están diseñadas para soportar el peso de los motores, el combustible y las fuerzas de sustentación, lo que refuerza la cabina a su alrededor. En un accidente, esta zona puede ofrecer una protección superior, aunque su ubicación central la hace vulnerable a impactos laterales o a la dispersión de escombros.

La importancia de la evacuación

La supervivencia no termina con el impacto inicial. De hecho, en muchos casos, el mayor peligro después de un choque son los incendios, el humo o la inmersión en agua. Aquí es donde la proximidad a una salida de emergencia se convierte en un factor de vida o muerte. Estar a solo cinco filas de una salida de emergencia puede marcar la diferencia entre escapar a tiempo y quedar atrapado.

Según análisis de expertos, en un escenario de evacuación de emergencia, cada segundo cuenta. Aquellos que están más cerca de las puertas pueden salir del avión mucho más rápido, lo que reduce el riesgo de intoxicación por humo o de ser alcanzado por las llamas. Simple Flying y otros medios especializados sugieren que, en aviones de fuselaje estrecho como el popular A320 o el Boeing 737, los asientos de pasillo en la parte trasera son una combinación ganadora, pues ofrecen tanto una ubicación estadísticamente segura como un acceso rápido a una salida.

Sin embargo, a pesar de la evidencia estadística, es crucial entender que no existe un asiento que garantice la supervivencia en un accidente aéreo. Como bien señala Live Science, no hay estudios científicos controlados, como los que se harían en un laboratorio. Cada accidente es un evento único y caótico, con variables impredecibles como la velocidad, el ángulo del impacto, el tipo de terreno y las condiciones climáticas. En un choque de alta velocidad que destruye el fuselaje por completo, la posición del asiento pierde toda relevancia.

No obstante, en accidentes que permiten una supervivencia parcial, como un aterrizaje forzoso o un impacto a baja velocidad, los datos históricos son una guía invaluable. Por ejemplo, el célebre experimento televisado de 2012, en el que se estrelló deliberadamente un Boeing 727 lleno de maniquíes con sensores, reveló que los pasajeros ubicados en la parte trasera tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Además, aquellos en posición “brace” (agachados, con la cabeza protegida) presentaban significativamente menos lesiones, especialmente en columna y cuello.

Otro caso relevante es el del vuelo 752 de Azerbaijan Airlines, en diciembre de 2024, que fue alcanzado por misiles durante el aterrizaje. Las víctimas mortales se concentraron en la parte delantera del avión, mientras que la mayoría de los supervivientes se encontraban en la parte trasera, la cual absorbió menos fuerza del impacto.

Y si miramos aún más atrás, el accidente del vuelo United 232 en 1989, uno de los más estudiados en la aviación moderna, dejó 184 supervivientes. La mayoría de ellos estaban ubicados entre la segunda mitad de la cabina y justo antes de las alas. Muchos lograron escapar a través de roturas en el fuselaje que se produjeron en esa misma zona.

Todos estos casos, tanto reales como simulados, coinciden en una conclusión reveladora: en situaciones de accidente no catastrófico, la ubicación del asiento sí importa. Y no solo por la fuerza del impacto, sino por lo rápido que se pueda evacuar el avión. En este tipo de escenarios, la parte trasera y su cercanía a salidas representa, estadísticamente, la mejor apuesta.

Más allá del asiento: la preparación personal

La verdadera seguridad en un avión no reside solo en un número de fila, sino en la preparación del pasajero. Adoptar una mentalidad proactiva puede salvarte la vida: