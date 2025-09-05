Deja de preguntar ‘a qué te dedicas’: tres maneras de romper el hielo, según los psicólogos

La típica pregunta para iniciar una conversación "¿a qué te dedicas?", no es lo más original del mundo. De hecho, puede generar respuestas mecánicas o incluso incomodar a quien la recibe. Según expertos en comunicación, existen alternativas mucho más efectivas para conectar de forma auténtica con los demás y lograr que la charla fluya desde el primer momento.

En lugar de centrarse en el trabajo, una opción es preguntar: "¿Cómo pasas tus días?". Esta formulación abre la puerta tanto a quienes quieren hablar de su profesión como a aquellos que prefieren compartir sus pasatiempos o intereses personales. "La gente se ilumina cuando le haces esta pregunta", afirma la especialista en comunicación Rachel Pryor. "Se activan otras partes de su identidad y la interacción se vuelve más humana y cercana".

Otra alternativa es interesarse directamente por aquello que motiva a la persona: "¿Qué es lo que más te ilusiona en este momento?". Esta cuestión ayuda a descubrir pasiones, proyectos o actividades que generan entusiasmo. La escritora Lorraine K. Lee, autora de Unforgettable Presence, señala que este tipo de preguntas invitan a respuestas más ricas y positivas, evitando los monosílabos que suelen cortar cualquier conversación.

El tercer enfoque recomendado es apelar a la curiosidad compartida. El profesor Matt Abrahams, de la Universidad de Stanford, propone preguntar en un evento o encuentro social: "¿Qué es lo que esperas aprender hoy?". Esta sencilla frase rompe la incomodidad inicial y facilita que el interlocutor se abra a contar expectativas, intereses o experiencias recientes. Preguntas similares, como "¿Has leído o visto algo interesante últimamente?", también pueden servir como trampolín hacia charlas más profundas.

La importancia de repreguntar

Más allá de la primera frase, los psicólogos destacan la importancia de las repreguntas. Escuchar con atención y construir a partir de la respuesta inicial permite que la conversación gane en profundidad. Cuestiones como "¿Cuál es tu recuerdo favorito de esa experiencia?" o "¿Qué te habría gustado saber antes de empezar en ese ámbito?", ayudan a que la otra persona comparta vivencias y se genere un vínculo real.

Cambiar la forma de romper el hielo no solo evita conversaciones rutinarias, sino que también abre la posibilidad de descubrir intereses, emociones y relatos personales que nos conectan mejor como seres humanos.