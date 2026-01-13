La defensa cerrada de Ayuso a Julio Iglesias tras ser acusado de agresiones sexuales: "Las mujeres violadas están en Irán"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del cantante Julio Iglesias después de que éste haya sido denunciado por las supuestas agresiones sexuales cometidas contra dos de sus exempleadas del servicio doméstico.

Esta denuncia ha provocado que Más Madrid haya exigido a la Comunidad que retire la Medalla de Oro de la región a Julio Iglesias, a lo que Ayuso ha reaccionado publicando un mensaje en su cuenta de X en el que asegura que no se sumará "jamás" al "desprestigio" del cantante, "el más universal de todos".

La presidenta ha señalado que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda" y ha añadido "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

De qué se le acusa a Julio Iglesias

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Tras conocerse estas denuncias Más Madrid ha exigido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"Las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid", ha indicado la portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.

Tras esta publicación de Ayuso, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid ha lamentado el mensaje que manda la presidenta de la Comunidad de Madrid a las mujeres, "antes el poder que la justicia, antes los amigotes que la igualdad", ha dicho. "Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella", ha zanjado.

La postura del Gobierno

Preguntada sobre este asunto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que no ha tenido tiempo de leer la información al completo, pero ha expresado el "compromiso firme, contundente y rotundo del Ejecutivo contra cualquier violencia contra las mujeres".

Los periodistas le han preguntado si el Gobierno se plantea retirar a Julio Iglesias la Medalla de las Bellas Artes y en este punto la portavoz ha eludido pronunciarse y ha preferido insistir en el respaldo a las víctimas de la violencia machista.

