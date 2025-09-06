Declarado un incendio de nivel 2 de emergencia en Castromil (Zamora)

Un incendio declarado en el término municipal de Castromil (Zamora) este sábado ha sido elevado a nivel 2 en el índice de Gravedad Potencial por su cercanía a las casas. De hecho, las autoridades no descartan que los vecinos tengan que confinarse ante el avance de las llamas. Por el momento no se conocen las causas del origen, lo cierto es que se cree que pudo haber pasado desde la localidad de A Mezquita (Ourense) gracias a la acción del viento. Concretamente, el fuego está en el término municipal de Hermisende.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 20 medios: siete aéreos, dos técnicos, cinco agentes forestales, dos cuadrillas terrestres, cinco helitransportadas, dos autobombas y un retén de maquinaria, según han detallado a la 'Agencia EFE' fuentes del operativo.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente ha alertado a través de las redes sociales de que el incendio pasaba ser de nivel 1, puesto que necesitaba de medidas de protección de personas o bienes no forestales y ante la posibilidad de que tarde más de 12 horas en estabilizarse. Poco tiempo después y ante la imposibilidad de controlar las llamas, han tenido que elevar la alerta al nivel 2 por el peligro que entrañaba para las personas, por su cercanía a las viviendas de Castromil.