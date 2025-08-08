Extinguido el incendio declarado en la Mezquita de Córdoba

El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, ha sido extinguido, según ha dicho a los periodistas el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez.

El fuego, que comenzó sobre las 21:15 horas, se originó por causas que aún se desconocen en una capilla situada junto a la del Espíritu Santo, en la que está una máquina de limpieza y sillas, ha añadido el portavoz.

Tras el fuego se activó el plan de autoprotección del recinto monumental, que incluyó a actuación de tres dotaciones de bomberos, ha explicado el portavoz.

El incendio se ha extendido hasta las cubiertas desde una capilla ubicada en las naves de Almanzor que se estaba utilizando como almacén de la maquinaria que se usa habitualmente en el templo.

Las fuentes han explicado que sobre las 22:00 horas el fuego había quedado "acotado" y que estaba en fase de "extinción".

Noticia en ampliación...