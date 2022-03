La decisión del juez sobre los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo que dará un giro radical al caso

Giro radical en el caso de Marta del Castillo: el juez ha autorizado el acceso a los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, según el Diario de Sevilla. Se trata de una de las causas a las que se aferraba la familia de Marta para tratar de encontrar el cuerpo de la joven y esclarecer los hechos ocurridos en la fatídica noche del 24 de enero.

Con esta autorización, el perito podrá facilitar los códigos PUK de los citados móviles para desbloquear la tarjeta SIM de los mismos. El propio Carcaño, que en una carta ya afirmó que "se acabó el tiempo" de encubrir a su hermano, había dado el visto bueno a este acceso a su terminal telefónico.

"El objeto del acceso a los terminales es el de la comprobación del lugar en el que se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo".

Así, el juez instructor autoriza su acceso a los teléfonos, excluyendo de dicha pericia al resto de terminales telefónicos, que se referirían a "personas para las que no existe una causa que justifique dicho estudio". Se excluyen los móviles del hermano de Carcaño y de su pareja, así como los de sus amigos, Samuel Benítez y Javier García Marín, conocido como 'El Cuco'.

En el auto, el juez subraya que el objeto de este acceso a los móviles no es otro que el de "comprobación del lugar en el que se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo", no el de "esclarecer la autoría de los hechos".

La esperanza de la familia de Marta para encontrar su cuerpo

La familia se aferra a este informe pericial de los móviles de Miguel Carcaño y de Marta para conocer todos los movimientos de la noche del 24 de enero y el paradero del cuerpo de la joven.

Esta línea de investigación fue alentada por el propio Carcaño en otra carta enviada a la abogada de la familia, en la que volvió a incriminar a su hermano Javier Delgado: "Yo solo puedo relatar lo que realmente sé, del resto solamente mi hermano tiene las respuestas".

La versión de Miguel Carcaño desde hace ocho años: su hermano mató a la joven

Miguel Carcaño lleva ocho años manteniendo la versión de que su hermano mató a la joven de varios golpes con la culata de una pistola y que todo se desencadenó por el impago de la hipoteca del piso donde se produjo el asesinato, y por el encubrir un delito de falsedad documental y estafa, algo a lo que la familia se agarró para presentar una nueva denuncia en el juzgado que investiga el caso.

Desde su condena, Miguel Carcaño ya ha cumplido más de una cuarta parte de la misma, y tras la petición de permisos que le fueron denegados, no ha vuelto a solicitarlos, probablemente porque no se les va a conceder ya que no ha demostrado arrepentimiento por el asesinato ni ha colaborado para encontrar el cadáver.