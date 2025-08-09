Decenas de miles de personas han celebrado en Ribadesella el 87 del Descenso Internacional del Sella

Decenas de miles de personas han acudido a Arriondas y Ribadesella para celebrar el 87 Descenso Internacional del Sella, la 'Fiesta de las Piraguas' de Asturias declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Entre estas dos localidades se han congregado en anteriores ocasiones hasta 200.000 personas. Este año han asistido el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, y la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo

Para el buen seguimiento de la prueba, que se ha saldado sin incidencias reseñables, se han movilizado 330 agentes de la Guardia Civil, así como más de medio centenar de policías locales y decenas de sanitarios, bomberos y voluntarios de la Guardia Civil.

La prueba, un recorrido de 20 kilómetros entre los puentes de Arriondas y Ribadesella, ha sido seguida por miles de personas que se han agolpado en la carretera que bordea el Sella a bordo de sus turismos, así como un tren fluvial de ancho métrico (antiguo FEVE) que se habilita cada año y que realiza varias paradas a lo largo del recorrido.

29 años después, una pareja asturiana ha ganado en categoría masculina

El premio se ha quedado en casa, ya que los ganadores han sido la pareja asturiana Walter Bourzán y Alberto Llera, que han completado el recorrido en una hora y diez minutos. La última vez que una pareja asturiana conquistó la prueba fue en 1996 hace 29 años.

Bouzán y Llera partieron en segunda posición de entre las más de 900 embarcaciones con 1.300 palistas de 25 países que han participado en la edición de este año. El pregón lo dio la regatista olímpica Theresa Zabell, la una mujer en la historia del deporte español con dos medallas de oro olímpicas en su haber. También, como no podía ser de otra manera, ha sonado el himno de Asturias

En categoría femenina se han alzado con la victoria las gallegas Tania Fernández y Tania Álvarez, revalidando el título que consiguieron hace dos años y que el año pasado no pudieron lograr, ya que quedaron en segunda posición.