El decálogo sobre feminismo de Podemos que se contradice con los casos de Errejón y Monedero

Un nuevo escándalo de violencia sexual vuelve a salpicar a Podemos. Tras las denuncias contra Íñigo Errejón, ahora es otro fundador del partido el que ha sido señalado por acoso sexual.

El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, habría acosado -presuntamente- a mujeres jóvenes del entorno político del partido, a las que tuvo acceso por su posición de poder.

Una de las presuntas víctimas puso en conocimiento de Podemos estos hechos, en septiembre de 2023, a través de un correo electrónico remitido a la Secretaría de Feminismos del partido.

En ese correo la denunciante relataba comportamientos de Monedero que podían a ser considerados como violencia sexual y reclamaba por ello una actuación interna.

El partido trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la víctima una vía "confidencial y segura" para aportar testimonios concretos de los hechos, pero en Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer.

Por otro lado, en las mismas fechas, varios miembros de la dirección del partido recibieron el testimonio de otra mujer que denunciaba ser víctima de violencia sexual por parte de Monedero y que pedía que este dejara de participar en los actos de la organización.

Podemos ha defendido que tras conocer los testimonios de esas mujeres actuó "desde el primer minuto" y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero, que desde 2015 no ocupaba ningún puesto en la dirección y que en mayo de 2023 renunció voluntariamente al cargo de presidente del Instituto República y Democracia (antes Instituto 25M), vinculado a la formación morada.

Podemos silenció las denuncias contra Monedero

Sin embargo, el partido silenció lo ocurrido al no denunciar públicamente a Monedero, poniendo en entredicho los pilares feministas y de tolerancia "cero" ante la violencia sexual que Podemos ha defendido desde su fundación.

Tanto la líder de Podemos, Ione Belarra, como la exministra de Igualdad, Irene Montero, han justificado ese silencio por "respeto a la voluntad de las víctimas" y ha defendido que, al contrario que otras formaciones políticas, su partido apartó y cesó de todos sus cargos a Monedero en cuanto conocieron lo sucedido, sin esperar a que las denuncias se hicieran públicas.

La gestión de las denuncias: ¿coherencia o contradicción?

El tratamiento de estas denuncias ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera de la formación. En el caso de Monedero, Podemos decidió apartarlo de sus funciones tras recibir las denuncias, pero sin comunicarle los motivos de su decisión ni condenar públicamente sus actos.

Así lo ha dicho el propio Monedero, que ha asegurado que "nadie le informó de nada ni le dijo que dejara de participar en actos", tal y como explicó Raquel Ejerique, periodista de 'elDiario.es', en el programa 'Conspiranoicos' de La Sexta.

El cofundador de Podemos no anunció públicamente su salida de la fundación hasta el 14 de septiembre de 2023 a través de un mensaje en la red social X en el que agradecía a la líder del partido, Ione Belarra, la confianza en este tiempo.

Belarra le contestó ese mismo día a través de X dándole las gracias por su "incansable trabajo en Podemos" y por haberse "desvivido siempre por su magnífica militancia". "Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos", añadió.

No parece muy coherente echar a alguien de un partido por comportamientos machistas, mientras públicamente alabas y agradeces su trabajo en la formación. Tolerancia "cero" contra el acoso sexual, excepto cuando el acosador es miembro de tu partido.

Belarra carga contra la gestión de Sumar del caso Errejón

Además, Belarra ha rechazado las críticas por haber mandado un mensaje de apoyo a Monedero en la red social X cuando se hizo pública su renuncia como presidente del Instituto República y Democracia, cargando contra la gestión que Sumar hizo ante las acusaciones de violencia sexual contra Íñigo Errejón.

"Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero", ha señalado Belarra, que ha insistido en que Podemos actuó "con diligencia" y es "un espacio seguro para todas las mujeres", ha asegurado en alusión a la gestión de Sumar con el caso Errejón.

Monedero: "Podemos tendrá que aclarar cosas"

En cambio, Monedero ha dicho que "Podemos tendrá que aclarar cosas", sobre su salida y ha prometido dar explicaciones cuando se aclaren las acusaciones en su contra.

Además, ha dejado un dardo en referencia a Errejón: "Tengo una ventaja, que yo no tengo una persona y un personaje, soy la misma persona, no me he enriquecido con la política, tengo la misma moto, vivo en el mismo sitio".

Sumar pide investigar y ha evitado el choque con Podemos

Pese a que Podemos se ha defendido de las críticas apuntando al caso de Errejón, Sumar ha evitado chocar con los morados.

Yolanda Díaz ha abogado por que "se investigue todo lo necesario" y ha expresado solidaridad con las víctimas ante acusaciones que, según ha dicho, ha conocido por la prensa.

Centrada en su propia agenda de medidas laborales, esta formación no piensa entrar al trapo en la comparación de los casos, que considera un juego sucio que pretende embarrar, según señalan fuentes de Sumar.