Los dardos del Príncipe Harry a la familia real británica: "Apuntaron a cada gobierno del mundo a no protegernos"

En los últimos días se ha producido un nuevo episodio del enfrentamiento entre el Príncipe Harry y la familia real británica. La pasada semana pudimos ver al duque de Sussex tender la mano a la reconciliación y mostrarse preocupado por el estado de salud de su padre, el rey Carlos III, pero también dejó varios dardos después de la pérdida del último recurso presentado contra el Ministerio del Interior británico por el nivel de seguridad policial al que tienen derecho él y su familia cuando visitan el país.

Harry asegura en dicha entrevista en la BBC que "es imposible llevar a mi familia al Reino Unido de forma segura" y señala que tras su polémica marcha y renuncia a formar parte de la familia real "apuntaron a cada gobierno del mundo a no protegernos". "¿Es una victoria para ellos? Espero que no lo consideren una victoria", ha sentenciado.

La periodista Helen Wade, experta en información sobre el Palacio de Buckingham, ha pasado este lunes por 'Y ahora Sonsoles', donde ha analizado la situación y ha asegurado que al Príncipe Harry "lo que le preocupa es la pérdida del estatus".

"Quiere que le pongan la seguridad gubernamental que pagamos los contribuyentes para cada vez que quiera venir con Meghan o sus hijos a una boda, a una fiesta de amigos...", explica la periodista que cifra el coste de esa seguridad en unos dos millones de libras.

"El Ministerio del Interior dice que no puede ser porque él ya no trabaja para la institución por decisión suya (…) Si se hubiera quedado como miembro de la institución le pertenecería (…) El juez lo dijo muy claro: aunque se sienta agravado o molesto no hay base legal para llevar a los tribunales al gobierno de su padre", ha sentenciado Wade.