El dardo del rey emérito tras su ausencia en el acto de los 50 años de la monarquía: "Es ridículo"

Los actos para conmemorar el 50 aniversario de la monarquía han estado marcados por la ausencia del rey emérito, Juan Carlos I, quien se ha mostrado, aunque no públicamente, molesto por la decisión de dejarle aparte.

La Casa Real limitó su presencia al almuerzo privado que tuvo lugar en El Pardo y Juan Carlos I no participó del resto de actos públicos como, por ejemplo, la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio", fue el único mensaje público que el rey emérito pudo trasladar, a través de otra persona, en uno de los actos oficiales.

En privado el mensaje fue bastante distinto. El entorno del rey Juan Carlos, según ha publicado El País es que "es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño", en referencia a su ausencia en estos actos que conmemoraban el 50 aniversario de su proclamación.

El protocolo establecido para su presencia en Madrid fue parecido al desarrollado hace unos años por la celebración de los 18 años de la princesa Leonor. Entonces, el rey emérito llegó a la capital el mismo día del evento, también de carácter privado, y regresó en el mismo día a Abu Dhabi.

En esta ocasión se ha hecho de manera similar después de que Juan Carlos I sopesara durante varios días la decisión de acudir al almuerzo privado, molesto por su ausencia en los actos oficiales.