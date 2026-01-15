El dardo de Antonio Banderas a Pedro Sánchez: "Se puede cambiar de opinión, pero…"

Antonio Banderas visitó ayer El Hormiguero con motivo del lanzamiento de su próximo musical: Godspell. Pablo Motos estuvo charlando con el malagueño sobre diversos temas y entre ellos, la situación actual de la política española. Banderas declaró que, en su vida, "la política ha pasado a ser un tema muy bajo" al estar "muy ligada a la violencia". "Estoy teniendo unas reacciones con la violencia cuando la veo en televisión que me está causando náuseas", confesaba.

El actor de grandes películas como Dolor y Gloria, La Máscara del Zorro o La piel que habito también reflexionó acerca de la política global, resoplando cuando apareció el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No veo a ningún líder mundial que me satisfaga. No siento que nadie me represente", revelaba el actor. Además, recalcaba la importancia que tienen los jóvenes hoy en día, manteniendo que "resulta muy difícil manipularte cuando posees cultura, es necesario que se lo inculquemos a la gente joven, que está perdiendo tiempo".

Es entonces cuando el presentador le preguntó por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que respondió que "la mayor oposición de Sánchez sería el Gobierno de Sánchez de hace cuatro años". "Si tú colocas a ese Gobierno de hace cuatro años en la bancada que ocupa el Partido Popular, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual", sentenciaba Banderas. Para concluir, el actor explicaba que entiende que "se pueda cambiar de opinión, todos lo hacemos, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cambiar de principios, y eso ha sido muy doloroso para muchos".