Daniel Guzmán se rompe al hablar de Verónica Echegui: "Es un golpe muy duro, de verdad"

Verónica Echegui fallecía el pasado domingo, 24 de agosto, a causa de un cáncer que la actriz padecía desde hacía semanas. No han pasado ni 48 horas desde que se conociese la trágica noticia y todavía es complicado asimilar la pérdida de una mujer que se encontraba, quizás, en uno de los mejores momentos de su carrera.

No es de extrañar que, durante las últimas horas, el mundo del cine español y la televisión haya dedicado tantas palabras de afecto y cariño hacia una actriz que pasó de protagonizar 'Yo soy la Juani' hasta ganar el Goya al mejor cortometraje de ficción en 2022 por 'Tótem Loba'. Entre medias: 'El patio de mi cárcel' (2008), 'Katmandú, un espejo en el cielo' (2011) o 'Explota explota' (2020)... solo por mencionar una extensa y laureada carrera, con más de una decena de nominaciones.

Uno de los últimos en hablar ha sido Daniel Guzmán, quien incluso se ha llegado a romper ante los medios. El actor y director contó que durante la última etapa estuvieron haciendo un proyecto juntos. "Lo mantuve con sensibilidad, en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto. Es complicado...", dice.

"La más talentosa"

Guzmán no se ha quedado corto a la hora de recordar el gran talento de Echegui: "De su generación, era la más talentosa y con una personalidad única".

Finalmente, el director ganar de un Goya por 'A cambio de nada' reconoce que todo está siendo "muy duro" y que ha sido un revés "muy duro".