Cultura estudia cambios en el bono joven y ampliar los usos de los 400 euros

El Ministerio de Cultura ha anunciado que estudiará la posibilidad de ampliar el uso del Bono Cultural para Jóvenes en 2026. Esta temporada será la cuarta con la ayuda a los jóvenes que cumplen 18 en el año en curso, es decir, en esta ocasión, los nacidos en 2007. Durante este año, se pretende estudiar la extensión de las posibilidades en las que gastar los 400 euros que otorga esta bonificación.

Desde el pasado 16 de junio, los nacidos en 2007 pueden solicitar la ayuda desde su página web oficial, siempre que cumplan con los requisitos. El límite para presentar esta solicitud es el 31 de octubre de este año. Este proyecto le supone al Estado unos 170 millones al año, y es que según los datos del Ministerio de Cultura, en la campaña de 2024, el 65% de los jóvenes elegibles, solicitó el bono, lo que se tradujo en que más de 328.000 concesiones.

El ministerio de Ernest Urtasun quiere ampliar los usos que se le puede dar a este bono que ahora mismo es desde museos, exposiciones, festivales o cines hasta videojuegos o prensa. La ampliación conllevaría incluir instrumentos musicales para la práctica artística o la inscripción en cursos y talleres que sirvan para la formación creativa de los jóvenes.

Esta ampliación se ceñirá a material que sea claramente identificable con el ámbito artístico, como podría tratarse de un instrumento musical. Además de esta modificación, lo que buscan desde el ministerio es hacer la ayuda mucho más accesible para que también llegue a los colectivos más vulnerables, ya que han detectado que el porcentaje de solicitudes es mucho más bajo.

De todas formas, esta actualización todavía no se ha aprobado y sigue en fase de estudio, lo que indica que el Bono Cultural para Jóvenes llegó en 2022 para quedarse.